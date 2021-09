Une amende et un match à huis clos pour la Hongrie

La FIFA a sanctionné mardi la Fédération hongroise de football (MLSZ) d’un match à huis clos et d’une amende, en raison «du comportement raciste de bon nombre de ses supporters» envers des joueurs anglais début septembre à Budapest.

Lors de la victoire des «Three Lions» (4-0) face à la Hongrie en match de qualification pour le Mondial 2022, des médias britanniques avaient fait état de chants racistes, notamment de cris de singe, visant le milieu de terrain Jude Bellingham et l’attaquant Raheem Sterling.

La commission de discipline de la FIFA, qui a ouvert une enquête le 3 septembre, a imposé à la MLSZ une amende de 200 000 francs suisses (184 700 euros), ainsi qu’une rencontre à domicile à huis clos. S’ils récidivent, les Hongrois risquent un deuxième match sans spectacteurs, avec «un sursis de deux ans».

British Prime Minister Boris Johnson called on world soccer's governing body FIFA to take action over what he described as ‘disgraceful’ racist abuse aimed at England players by Hungary fans during a World Cup qualifier https://t.co/Bxo62gIoN8 pic.twitter.com/CHF61rjjvW

La justice interne de l’instance a pris en compte «la gravité des incidents constatés», ajoutant aux «paroles et actes racistes» le «jet d’objets», l’utilisation d’engins pyrotechniques et le «blocage d’escaliers», a-t-elle énuméré dans un communiqué.

Invitée à sévir par le gouvernement britannique après la rencontre, la FIFA dit condamner «toute forme de racisme et de violence, ainsi que toute autre forme de discrimination ou d’abus», promettant une «tolérance zéro face aux comportements déplorables qui touchent le football».

"We hope UEFA are strong with their sanctions."



Harry Kane hopes UEFA 'come down strongly' on the fans who aimed racist abuse at England players during their win over Hungary in Budapest pic.twitter.com/I0m19RzivZ