Débuts réussis pour les Luxembourgeois

Deux courses et deux records du Luxembourg. Les Luxembourgeois Julien Henx et Monique Olivier ont atteint leur objectif hier pour leur entrée dans les championnats du monde en Corée du Sud.

Le Dudelangeois a réussi en 23"91 le 28e temps (sur 94) des séries du 50 m papillon, améliorant au passage la meilleure marque nationale qu'il avait établie en mai 2018 à Saint-Raphaël (23"96). Licencié au CN Talence, en France, il échoue à 28 centièmes d'une qualification en demi-finales.

«Je n'avais plus été aussi rapide depuis quatre ans»

Dans la foulée, Monique Olivier a amélioré de près d'une seconde son record du Luxembourg du 400 m nage libre qu'elle avait fixé en 2015 à 4'15"24. À Gwangju, la nageuse de 21 ans a signé un chrono de 4'14"29, se classant 22e (sur 43) des séries, à un peu plus de sept secondes d'une place en finale et encore loin des minima de qualification pour les JO (4'07"90). «Je n'avais plus été aussi rapide depuis quatre ans, cela me donne confiance pour le 200 m mardi», a-t-elle réagi.

Ce lundi, Pit Brandenburger s'élancera en séries du 200 m nage libre et le plongeur de haut vol Alain Kohl fera les deux premiers sauts (sur trois) de son concours. Les nageurs Raphaël Stacchiotti et Julie Meynen, prétendants à une qualification aux JO, entreront en scène mercredi et jeudi.

(Nicolas Martin/L'essentiel)