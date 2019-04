Messi et sa femme quand ils avaient 10 ans

La Capital ki son medya an Ajantin montre yon foto @LionelMessi sou yon plaj nan peyi l an Ajantin. A dwat @Messi, @AntonellaRoccuzzo. Alepok yo te genyen 10 an.



Jodya, yo gen 3 timoun ansanm pic.twitter.com/8HiG0w7T79 — Sony Eliatus (@SEliatus) 23. April 2019

Entre Lionel Messi et Antonella Roccuzzo, mariés depuis 2017, l'amour existe depuis de nombreuses années. Aujourd'hui âgés de 31 ans, les parents de Thiago, Mateo et Ciro, se connaissent depuis leur enfance.

Alors qu'ils n'avaient que 9 ans (ils ont six mois d'écart), Antonella et Lionel se fréquentaient grâce au football. La future star du Barça jouait alors pour Newels Old Boys, un club de Rosario, ville qui l'a vu grandir. Et Antonella suivait parfois l'équipe en accompagnant son papa qui s'occupait des jeunes footballeurs.

Cliché rare

Si les deux enfants n'avaient pas encore conscience de leur amour, un cliché a été retrouvé où on les voit ensemble, sur une plage de Mar del Plata en janvier 1998. Une photo qui n'avait jamais été montrée et qu'a retrouvée le journal argentin La Capital.

Cet été, Lionel et son équipe se sont retrouvés à jouer non loin de la station balnéaire à la mode en Argentine. En compagnie du père d'Antonella et de quelques camarades, ils ont profité d'une journée sans match pour faire le plein de soleil sur la plage.

Retrouvés

Plus tard, à l'adolescence, les amoureux se sont perdus de vue, Lionel entamant sa carrière à Barcelone et Antonella poursuivant ses études de diététique à Rosario.

S'ils ont gardé contact, c'est en 2007, en vacances dans sa ville natale, que Lionel a retrouvé Antonella et que leur relation a réellement débuté.

(L'essentiel)