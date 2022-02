T-​​shirt gelé, cagoule, ils ont joué par -​​20 degrés

Programmée à Saint-Paul, dans le Minnesota, le match USA-Honduras s'est disputé dans un froid polaire. Selon The Athletic, la température affichait -16 degrès au coup d'envoi, mais -25 degrès en ressenti. Les joueurs ont été autorisés à jouer avec des cache-cous et des cagoules pour lutter contre le froid.

Le gardien américain Matt Turner est même venu s'envelopper dans une couverture pour se réchauffer pendant un arrêt de jeu. L'une des scènes les plus cocasses s'est déroulée pendant l'avant-match, quand des présentateurs américains ont montré à la télévision un T-shirt complètement gelé.

Ce qui n'a pas empêché les États-Unis, qui restaient sur une défaite (2-0) au Canada, de s'imposer pour conserver la 2e place. Les hommes de Gregg Berhalter se sont réchauffés assez vite, par l'ouverture de Weston McKennie, milieu de terrain évoluant à la Juventus Turin, qui a placé une tête sur coup de pied arrêté (8e).

Une demie-heure plus tard, le capitaine Walker Zimmerman a doublé la marque, à la réception d'un autre coup franc. Et Christian Pulisic, attaquant de Chelsea, a inscrit le troisième d'une frappe sèche dans la surface (67e).

