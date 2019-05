Le Luxembourg a fini par arriver au Monténégro

Ils s'étaient levés en pleine nuit pour être sûrs d'être au rendez-vous à 5h30 et prendre le charter d'Enter Air vers les Jeux des Petits États d'Europe au Monténégro, mais ce sont le pilote et l'équipage qui n'étaient pas là! Retardés à Zurich. Résultat, la délégation grand-ducale, qui devait décoller de Luxembourg vers 8h pour Tivat, s'est envolée près de trois heures plus tard.

Rien de bien dramatique, à la veille de la cérémonie d'ouverture, mais le premier épisode cocasse de l'aventure. Et ce n'est qu'en début d'après-midi que les 140 athlètes ont pu s'installer dans leur hôtel de Budva. «C'est un complexe hôtelier avec de nombreux bâtiments. Il est au bord de la plage, avec les montagnes derrière c'est beau. Dommage qu'il pleuve», raconte le tennisman Alex Knaff, qui a tout de même pu s'entraîner dès hier. L'hôtel Slovenska Plaza, qui loge les quelque 850 sportifs des Jeux, a des airs de ville dans la ville. Et ses chambres sont bien pleines, souvent à trois lits. «Le logement est tout à fait correct et l'atmosphère de village olympique plaît beaucoup», note le chef de délégation, Alwin de Prins.

Les vrais JO, l'athlète Charline Mathias connaît. Elle était à Rio en 2016, mais elle revient avec plaisir aux JPEE. «C'est l'occasion de construire un vrai esprit d'équipe, alors que nous sommes souvent seuls en compétition», confie-t-elle. Tous prendront part à la cérémonie d'ouverture ce soir, à 21h, dans la vieille ville de Budva. Puis il sera temps de passer aux choses sérieuses.

Tableau des médailles JPEE 2019

1 AND 0 0 0 0

2 CYP 0 0 0 0

3 ISL 0 0 0 0

4 LIE 0 0 0 0

5 LUX 0 0 0 0

6 MLT 0 0 0 0

7 MNE 0 0 0 0

8 MON 0 0 0 0

9 SMR 0 0 0 0

(De nos envoyés spéciaux à Budva, Nicolas Martin et Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)