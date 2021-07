Sir Alex Ferguson aura sa statue en Écosse

Une deuxième statue pour Sir Alex Ferguson. Après celle érigée devant Old Trafford à Manchester, c'est aux abords du Pittodrie Stadium d'Aberdeen, en Écosse, qu'on pourra bientôt observer une statue de bronze à l'effigie du légendaire entraîneur. C'est le club qui l'a annoncé, pour le remercier de son «immense contribution» à la gloire du club.

«Son arrivée à Pittodrie a marqué le début de la période la plus fructueuse de l'histoire du club et a placé Aberdeen sur la carte du football européen», a déclaré le président du club, Dave Cormack.

Alex Ferguson (79 ans) a entraîné Aberdeen entre 1978 et 1986, avec qui il a remporté trois titres de champion d'Écosse, quatre coupes nationales mais surtout deux titres européens. Une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1983 en battant le Real Madrid, et la Supercoupe la même année face à Hambourg.

Le travail a été confié au sculpteur Andy Edwards, qui aura comme modèle une photo de Ferguson prise en 1980, alors que le club venait de remporter le titre de champion pour la première fois depuis 15 ans. L'œuvre devrait être installée avant la fin de l'année.

⭐⭐ “Sir Alex’s contribution to the Club was immense and it’s fitting that we honour him in this way."#StandFree