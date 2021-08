Villareal et Emery veulent priver Chelsea de ballon

«Nous allons jouer pour un titre et nous allons affronter la meilleure équipe du monde. Cela doit nous faire rêver et nous motiver. Nous sommes très fiers pour Villarreal et fiers de représenter le championnat espagnol ici.» a annoncé Unai Emery, l'entraîneur de Villareal, qui défie mercredi soir Chelsea, vainqueur de la Champions League.

«Nous sommes fiers d'être ici et nous sommes plus que motivés! La finale (de Ligue Europa remportée) contre Manchester United est une bonne référence pour nous car les deux équipes ont des qualités similaires. Mais Tuchel donne un plus à cette équipe.» ajoute l'ancien entraîneur de Séville, du PSG et d'Arsenal.

«Il faudra jouer notre jeu, les priver de ballon. Il ne faudra pas les laisser prendre de la vitesse car ils sont très bons quand ils ont des espaces et ils sont très forts physiquement», s'est quant à lui exprimé le milieu de terrain Manu Trigueros.

@UnaiEmery_: “Gracias a lo que hicimos en la @EuropaLeague, vamos a jugar contra el mejor equipo del mundo y eso nos tiene que motivar”.#VivamosElMomento #Supercup pic.twitter.com/lEWFMdRadN — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 10, 2021

Même s'il n'a pas encore signé avec Chelsea, l'ombre de Romelu Lukaku plane au-dessus du club londonien. L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a éludé la possible arrivée de l'attaquant belge, qualifié de "bête" par son défenseur Antonio Rudiger, tandis qu'Unai Emery considère le club champion d'Europe comme la "meilleure équipe du monde"

Villarreal: Asenjo - Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Trigueros, Morlanes, Capoue, Yéremi - Moreno, Fer Niño.

Entraîneur : Unai Emery (ESP)

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger - Hudson-Odoi, Kovacic, Kante, Alonso - Pulisic, Werner, Havertz

Entraîneur : Thomas Tuchel (GER)

