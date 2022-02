Le relais de la flamme a commencé à Pékin

Mercredi 2 février

10h Le relais de la flamme est lancé

Le début officiel des Jeux, c'est vendredi. Mais la fête a déjà commencé, à Pékin, avec des matches de curling et des épreuves de luge programmés ce mercredi et, surtout, le relais de la flamme olympique qui a commencé à Pékin. Plus de 1 000 personnes vont se relayer pour porter la flamme à travers les différents lieux qui doivent accueillir des compétitions, à Pékin et dans la ville voisine de Zhangjiakou, avant la cérémonie d’ouverture vendredi soir au Stade olympique, le célèbre «Nid d’oiseau» déjà utilisé pour les Jeux d'été de 2008.

Olympic flame arrived in China on 20 October last year, making #Beijing 1st city in history to welcome the flame for both the Summer (2008) and Winter (2022) editions of the #Olympic Games.

The event will be limited in scale due to recent #COVID19 outbreak in the city.