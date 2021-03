«Ce top 10 m'enlève beaucoup de stress»

Dès l'ouverture de la saison des classiques belges, Kevin Geniets s'est libéré l'esprit avec une course complète et une place dans le top 10 du Circuit Het Nieuwsblad, samedi, la première de sa carrière sur une épreuve du World Tour. D'abord membre d'une échappée avant d'être repris, il a mené le sprint pour son équipier Jake Stewart et continué sur sa lancée pour terminer 9e, tandis que Stewart échouait derrière l'Italien Davide Ballerini.

«Ce n'est pas tout le temps ça, mais c'est beau quand ça marche», sourit le champion du Luxembourg. Ça a moins bien marché hier sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, où le groupe dans lequel il figurait avec son leader Arnaud Démare a été ralenti par une chute. Geniets a finalement terminé 90e d'une course remportée par le Danois Mads Pedersen.

Mais la saison flamande est d'ores et déjà bien lancée avec ce samedi réussi. «Mon but pour 2021 était de faire un top 20 sur une classique, donc je suis super content, savoure le natif d'Esch-sur-Alzette. Ça m'enlève déjà beaucoup de stress». Après un crochet par l'Italie pour les Strade Bianche et Tirreno-Adriatico, où il jouera un rôle d'équipier, Geniets reviendra à la fin du mois pour les gros objectifs de sa saison. Le coureur de 24 ans s'alignera notamment sur son premier Paris-Roubaix.

(L'essentiel/ Tom Vergez)