Pimentel et Borges nouveaux appelés en sélection

Diogo Pimentel (24 ans, Fola) et Yvandro Borges (17 ans, Mönchengladbach) ont été convoqués pour la première fois avec la sélection luxembourgeoise de football pour les matches de qualifications au Mondial-2022 contre l'Azerbaïdjan (1er septembre) et la Serbie (4 septembre) et le match amical face au Qatar (7 septembre).

La liste annoncée jeudi par Luc Holtz compte quelques absences notables dont celle des défenseurs Lars Gerson (blessé) et Vahid Selimovic (blessé). Le meneur de jeu Vincent Thill qui se remet d'une pubalgie est également absent. Mercredi 1er septembre, le match face à l'Azerbaïdjan marquera l'inauguration du Stade de Luxembourg. Un match auquel ne participera pas Maxime Chanot, suspendu après son carton rouge contre le Portugal en mars.

(L'essentiel)