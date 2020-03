En manque de sports? Regardez les échecs à la télé

Plus de basket, plus de foot à la télé à cause du coronavirus. Les fans de sports peuvent néanmoins encore suivre une compétition «haletante»: un tournoi d'échecs en Russie permettant au gagnant d'affronter le champion du monde. Organisé jusqu'au 4 avril dans un hôtel de luxe d'Ekaterinbourg (Oural), il s'agit de l'un des derniers événements sportifs maintenus dans le pays et en Europe, après une grande série de suspensions pour entraver la propagation du Covid-19.

Son vainqueur aura l'honneur de jouer contre le phénomène norvégien Magnus Carlsen, 29 ans, numéro 1 mondial depuis 2013, lors d'un match programmé à Dubaï en décembre. Les parties sont diffusées et commentées en chinois, en russe et en anglais sur la chaîne Youtube de la Fédération internationale d'échecs (Fide), qui a rapporté mardi sur son compte Twitter un pic à un million de spectateurs virtuels en Chine. Sur place, la Fédération a toutefois interdit la présence du public pour limiter les risques liés à la pandémie. Sur le site de la compétition, elle avait estimé début mars son annulation impossible, pour des raisons «pratiques et légales».

Photos et vidéos à 6 mètres

«Les photos et vidéos (des journalistes) sont seulement autorisées en respectant une distance de 6 mètres avec les joueurs», a précisé l'organisation, l'une des dernières instances sportives internationales où la Russie maintient une influence héritée de l'Union soviétique. Selon la Fide, le tournoi réunit la «crème de la crème» des échecs masculins: les Chinois Ding Liren et Wang Hao, l'Américain Fabiano Caruana, les Russes Alexander Grischuk, Ian Nepomniachtchi et Kirill Alekseenko, le Néerlandais Anish Giri et le Français Maxime Vachier-Lagrave.

Jusqu'ici, 114 cas du nouveau coronavirus ont été recensés en Russie, sans aucun décès, selon les chiffres officiels. Le pays a toutefois fermé mercredi et jusqu'au 1er mai ses frontières aux citoyens étrangers, à l'exception des résidents permanents.

(L'essentiel/afp)