Les podiums seront faits de plastique recyclé

Pour réaliser ce projet de podiums issu du recyclage, il faudra réunir 45 tonnes de plastique pour 100 podiums. Les habitants intéressés pourront ainsi jeter le plastique usagé dans des conteneurs qui seront installés à partir de jeudi, dans plus de 2 000 magasins d'une chaîne de supermarché locale. Le projet inclut aussi les déchets ramassés dans l'océan au cours d'opérations de nettoyage.

«Nous pensons que ce projet, en envoyant un message écologique au Japon et au reste du monde, aura une grande portée», a déclaré à la presse le président de Tokyo-2020, Toshiro Muto. Selon les Nations unies, le Japon génère plus de déchets plastiques par habitant que n'importe quel autre pays au monde à l'exception des États-Unis. Des emballages de plats prêts à consommer aux bananes enveloppées à l'unité, on en trouve partout.

Les organisateurs tokyoïtes veulent proposer des JO écologiques et durables, et ont déjà annoncé plusieurs mesures en ce sens. Les médailles des sportifs seront ainsi fabriquées en métal recyclé. Les citoyens et entreprises avaient été invités à offrir leurs appareils électroniques hors d'usage (téléphones mobiles, vieux PC), ce qui a permis de récupérer 4 100 kilogrammes d'argent, 2 700 kg de bronze et 30,3 kg d'or. Les tenues des athlètes et officiels japonais seront par ailleurs confectionnées en matériau recyclé issu de vêtements usagés.

(L'essentiel/afp)