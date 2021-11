Le Luxembourg battu par les États-​​Unis

Opposé aux États-Unis en lever de rideau du match de gala Portugal-Allemagne, pour les 75 ans de la Fédération luxembourgeoise de handball, le Grand-Duché s’est incliné(24-30). Les hommes de Nikola Malesevic jouaient leur deuxième rencontre amicale de la semaine après une défaite (21-39) contre le Portugal mercredi.

Vendredi, face à un adversaire plus abordable qu’ils retrouveront samedi pour un second match amical (18 h), le Luxembourg a bien mal débuté sa rencontre, encaissant d’entrée un cinglant (0-4). Revenus à un point des Américains après deux buts d’Aldin Zekan (7-8), le Grand-Duché n’a jamais réussi a revenir à hauteur de son adversaire, enchainant notamment les frappes sur les montants dans un premier acte que les États-Unis ont terminé avec quatre points d’avance (9-13).

«Avec un peu de temps, les résultats s’amélioreront»

Au retour des vestiaires, l’écart s’est progressivement creusé pour se stabiliser autour de 8 points. Malgré les bonnes performances offensives de Tommy Wirtz (6 buts) et de Yann Hoffman (5 buts) et de l’appuie du public de l’Arena de La Coque, le Luxembourg n’a jamais été en mesure de s’imposer et s’incline (24-30).

«On ne peut pas dire qu’on est déçus après ce match car on a de nouveaux joueurs qui doivent encore s’intégrer, analyse Yann Hoffmann. On a eu qu’une semaine d’entrainement ensemble pour l’instant, c’est trop court pour former une équipe. Mais je suis sûr qu’avec un peu de temps les résultats vont s’améliorer. Ca fait plaisir de jouer ici. C’est la première fois, alors que je joue au handball depuis 25 ans.»

(Nicolas Grellier/L'essentiel)