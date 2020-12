«Sauve mon père»: un enfant demande de l'aide à Hamilton

Ahmed Ramadan, 11 ans, a récemment dessiné la voiture du champion du monde pour accompagner sa lettre, avec cet appel à l’aide quant à la situation de son père, condamné à mort pour le meurtre d’un policier lors d’une attaque à la bombe dans ce petit pays du Golfe en 2014.

Samedi soir, dans un communiqué, l’ONG Institute for Rights and Democracy (BIRD) a publié les commentaires du jeune garçon à propos de cette initiative. «Lorsque j’ai dessiné la voiture, j’ai eu l’espoir que cela pourrait sauver la vie de mon père et j’espère vraiment que Lewis Hamilton transmettra mon message pour que mon père puisse revenir à la maison», dit l’enfant, selon les propos rapportés par cette ONG basée à Londres.

«Je ne laisserai certainement pas passer sans réagir»

Peu auparavant, interrogé en conférence de presse après les qualifications du GP d’Abou Dhabi, Hamilton avait confirmé avoir pris connaissance de plusieurs courriers dont celui-ci. «Le plus triste pour moi est qu’il y ait un jeune homme dans le couloir de la mort et que ça n’est pas clair (…). Alors quand son fils m’écrit, ça fait clairement quelque chose», a estimé le champion britannique. «Il y a certainement du travail à faire en arrière-plan et je ne laisserai certainement pas passer sans réagir», a-t-il ajouté.

Bahreïn, un royaume dirigé par une dynastie sunnite, a connu des troubles intermittents depuis la répression de manifestations de février 2011, en plein Printemps arabe, qui avaient mobilisé de nombreux citoyens de confession chiite exigeant des réformes, dont une monarchie constitutionnelle. Depuis cette date, les autorités mènent une répression sans merci contre les opposants, de la déchéance de nationalité au recours à la peine capitale. De nombreux défenseurs des droits humains ont également été poursuivis.

En juillet dernier, la Cour de cassation a confirmé la condamnation à mort de deux Bahreïnis de confession chiite, Mohammed Ramadan, le père de l’enfant, et Hussein Moussa, sur fond d’accusations de torture lors des interrogatoires par des ONG. Dans ce contexte, le directeur de l’ONG BIRD, Sayed Alwadaei, s’est félicité dans le communiqué publié samedi soir de la prise de parole du pilote britannique.

