Rychlicki: «Un honneur de porter le drapeau»

«L'essentiel»: Comment vivez-vous le fait d'avoir été choisi comme porte-drapeau du Luxembourg? Est-ce pour le porter encore plus haut grâce à vos 2,04 m?

Kamil Rychlicki: Peut être que c'était aussi un argument (rires). Non plus sérieusement je suis très fier. C'est un symbole. Ce sont mes quatrièmes Jeux et je connais bien les athlètes ici et ce que les JPEE signifient pour eux ainsi que pour le pays. C'est une reconnaissance phénoménale pour moi. Tous les athlètes voudraient avoir cette chance.

Cette nouvelle tombe juste après l'annonce de votre transfert en club chez le champion d'Europe, Civitanova...

C'est vraiment une bonne période avec beaucoup de bonnes nouvelles et de surprises. Il y a des rumeurs depuis deux mois concernant ce transfert. Suite au départ de l'opposite de Lube, il y avait une place libre. Nous étions trois en course. Et j'ai eu les bons contacts.

Cela va changer votre carrière...

J'espère que c'est le bon choix. C'est un grand pas. Quand on signe à Lube c'est vraiment pour jouer et pour gagner. C'est une chance pour moi j'espère que j'en ferai bon usage.

Comment ont réagi vos coéquipiers en équipe nationale luxembourgeoise?

Je crois qu'ils sont contents pour moi et surpris. Ce sont des bons copains donc ils m'ont félicité. Je suis heureux que nous puissions jouer cette semaine ensemble. J'ai reçu pas mal de messages, y compris de personnes avec qui je n'étais plus en contact depuis longtemps. C'était l'occasion de renouer.

(Nicolas Martin/L'essentiel)