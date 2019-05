La statue commémorative de Best divise

À Manchester United, le meilleur c'était George Best, qui portait parfaitement son patronyme. Disparu trop tôt à l'âge de 59 ans, le génial et torturé attaquant, considéré par d'aucuns comme le meilleur joueur du monde à son époque (voire au-delà), n'avait encore jamais eu droit à sa statue commémorative dans sa ville natale de Belfast, en Irlande du Nord. C'était le cas à Manchester, où elle trône dans le monument baptisé «Sainte Trinité», aux côtés de deux autres légendes du club mancunien: Bobby Charlton et Denis Law.

Réalisé par un certain Tony Currie et financée par les dons des citoyens de la capitale nord-irlandaise, le monument en hommage au premier des grands No 7 d'Old Trafford a été dévoilé jeudi dernier, jour de ce qui aurait été le 73e anniversaire du «Cinquième Beatle». Mais la statue n'a de loin pas enchanté tout le monde. «Tant que notre statue ressemble à George Best, ce que j'espère, le résultat sera déjà meilleur que la statue de Ronaldo», avait anticipé son sculpteur. Objectivement, c'est assez raté. Car au lieu des traits fins du visage de Best, c'est plutôt la tête effrayante d'un colosse au faciès brut et large - un méchant des «comics» de Marvel a notamment été évoqué - qui trône sur le corps élancé de la statue.

"So, this new statue of George Best - any chance you can make it look like he was a zombie in Spandau Ballet?""No problem, mate" pic.twitter.com/tixddOiiNg— Jason (@NickMotown) May 22, 2019

Les moqueries n'ont pas tardé à pleuvoir sur les réseaux sociaux. De nombreux fans et admirateurs de Best ont hurlé au sacrilège. Les exemples récents de statues «ratées» de Cristiano Ronaldo de Mo Salah ont également été mentionnés. Un peu sévère dans le cas de la sculpture de George Best, sans doute, mais la ressemblance n'est en tout cas pas frappante au premier regard.

It's just as well there's a picture of George Best here, because I would never be able to tell it was him from this newly-unveiled sculpture! pic.twitter.com/YJspKn0nFt— Neil Drysdale (@NeilDrysdale) May 23, 2019

In an era of heavy balls, terrible pitches and no protection from referees, George Best was quite simply out of this world. Happy birthday Georgie! ???????? #mufc pic.twitter.com/5DGequ9kks— United Xtra (@utdxtra) May 22, 2019

