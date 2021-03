Le gardien s’excuse après une boulette monumentale

C’était la surprise de ces huitièmes de finale. Tottenham Hotspur a été éliminé de la compétition par un outsider, le Dinamo Zagreb, malgré une victoire (2-0) au match aller. Après ce fiasco, le portier Hugo Lloris décrivait cette rencontre comme «une honte» devant la presse.

Le ton était bien différent sur les réseaux sociaux de sa doublure, l’ancien international anglais Joe Hart. Sur son compte Instagram, l’ancien gardien de Manchester City et Burnley affichait un message optimiste «Job done» (traduction: travail accompli) suivi d’un vu, le tout en impression sur une image officielle du club qui annonçait la défaite de son équipe.

Suite au tollé, compréhensible, dans les rangs des fans des Spurs, le gardien de 33 ans a supprimé la publication et s’est excusé dans une vidéo vendredi matin. Selon lui, l’erreur vient d’un membre de son équipe de médias sociaux.

«On vient de m’informer que quelqu’un pensait que nous avions gagné 3-0 la nuit dernière. Aussi négligeant que cela puisse paraître, c’est la vérité. On a affiché «job done». C’est inacceptable et je suis sûr que ça a ennuyé beaucoup de gens et je suis désolé qu’on en soit arrivé là. Cela ne vient évidemment pas de moi et je n’ai que de l’amour pour le club et je soutiens l’équipe. Je suis tout aussi abattu que les garçons. Alors je m’excuse».

Cette déclaration a sûrement dû calmer en partie les supporters des Spurs. Reste maintenant à digérer une défaite et une élimination dans une compétition où les hommes de José Mourinho faisaient partie des favoris. Ce week-end, ils iront affronter Aston Villa, dimanche à 20h30.

