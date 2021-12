John Terry de retour à Chelsea chez les jeunes

«En plus d'animer des sessions de coaching sur le terrain, je participerai aux discussions sur le coaching et au mentorat de nos joueurs de l'Académie», a précisé l'ancien défenseur de 41 ans sur les réseaux sociaux, qui s'est dit «ravi de rentrer à la maison».

Terry, 78 sélections avec l'Angleterre, était sans poste depuis son départ d'Aston Villa en juillet, où il avait un rôle d'assistant. La légende des Blues, qui prendra ses nouvelles fonctions début janvier, partagera sa «vaste expérience acquise en 20 ans de carrière de joueur et durant son passage à Aston Villa en tant qu'entraîneur assistant», a annoncé le club sur son site internet.

Malgré son implication dans plusieurs incidents sur et en dehors des terrains alors qu'il jouait sous les couleurs de Chelsea, le directeur du développement des jeunes Neil Bath a assuré que Terry serait un «bon mentor» pour les joueurs et un «atout» pour le staff en place.

John Terry is returning to Cobham to begin a coaching consultancy role at the Chelsea Academy.



