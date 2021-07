Gerard Lopez devient propriétaire de Bordeaux

Après la validation du plan de reprise le 12 juillet par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le feu vert du tribunal de commerce était la dernière étape pour ce rachat par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois.

« A l'issue de la décision favorable du Tribunal de commerce de Bordeaux, la vente du club des Girondins de Bordeaux à Gerard Lopez a été finalisée faisant de ce dernier le nouveau propriétaire du club », ont annoncé ses avocats. Dans la foulée de cette annonce, l'homme d'affaires a donné vendredi après-midi sa première conférence de presse.

Feu vert de la DNCG

La prise de contrôle par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois constitue la dernière étape d'un processus entamé en avril quand l'actuel actionnaire, le fonds d'investissements King Street, avait décidé de ne plus soutenir le club et que son président Frédéric Longuépée avait décidé de le placer sous la protection du tribunal de commerce. Un mandataire ad hoc avait été nommé et la banque Rothschild chargée de sélectionner les candidats à la reprise.

Le spectre d'un redressement judiciaire avait été levé en juin après l'annonce d'un accord entre Gérard Lopez et King Street. Le 12 juillet, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football français, avait levé le principal obstacle à la vente du club en donnant son feu vert au projet Lopez et au maintien en Ligue 1 des Girondins, en l'assortissant toutefois d'un encadrement de sa masse salariale.

Avec le Portugais Admar Lopes,

Gérard Lopez, ancien président de Lille, dont il avait été évincé en décembre pour des problèmes financiers, avait au préalable réussi à convaincre les élus de Bordeaux Métropole, propriétaire du stade Matmut Atlantique, quant à sa capacité à régler le loyer du stade (4,9 M EUR annuels).

Les Girondins, avec un entraîneur, Jean-Louis Gasset, et des joueurs qui ne connaissent pas encore le sort que leur réserve le nouveau propriétaire, disputent samedi à Pontivy (Morbihan) un match amical contre Lorient (L2) et entament un stage d'une semaine à La Baule (Loire-Atlantique). La seule nomination effectuée à ce jour par M. Lopez est celle d'un directeur technique, le Portugais Admar Lopes, avec lequel il travaillait déjà.

Plus d'informations à suivre...