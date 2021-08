«Vous êtes l'équipe la plus courageuse du monde»

Devenu le premier joueur de foot amabassadeur des Nations unies pour les réfugiés, le Canadien du Bayern Munich, a adressé un message émouvant à l'équipe paralympique des réfugiés, qui entre en lice mardi à Tokyo. «Vous êtes actuellement l'équipe sportive la plus courageuse du monde » souligne-t-il dans un lettre publiée à la fois sur le site du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

«Beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point il est diffcile d'être réfugié, d'être obligé de fuir pour sa sécurité (...) Plus dur encore quand on souffre d'un handicap» ajoute le joueur dans son long message. Le jeune défenseur de 20 ans a émigré au Canada à l'âge de cinq ans, après être né dans un camp de réfugiés libériens au Ghana. Six athlètes composent la toute première équipe officielle d’athlètes réfugiés qui viendra concourir aux Jeux paralympiques.

I’m honoured to become a Goodwill Ambassador for UNHCR and to speak up for @refugees everywhere. I have come a long way from the refugee camp where I was born & worked hard to get where I am today. But I'll never forget where I started. #AD19⚡️ pic.twitter.com/kfR1yHSAf3