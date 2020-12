Dortmund limoge son entraîneur Lucien Favre

«Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de Dortmund», a affirmé le club allemand dans un tweet, précisant qu'Edin Terzic, actuel assistant du Suisse et âgé de 38 ans, entraînera le BVB «jusqu'à la fin de la saison». «Nous sommes tous reconnaissants à Lucien Favre pour son excellent travail au cours des deux ans et demi» durant lesquels il a entraîné le club, a souligné le dirigeant du BVB, Hans-Joachim Watzke.

De son côté, le directeur sportif Michael Zorc a souligné que le club devait réagir alors que les objectifs pour la saison étaient «fortement menacés» à l'heure actuelle par les récents résultats négatifs de Dortmund. Le limogeage du Suisse de 63 ans, ainsi que de son co-entraîneur, intervient avec «effet immédiat», selon le club, confirmant des informations des médias allemands. Le nouvel entraîneur a d'ores et déjà commencé les préparatifs dimanche après-midi en vue du match à l'extérieur, comptant pour la Bundesliga, mardi soir face au Werder Brême.

Le contrat de l'ancien entraîneur, notamment du Hertha Berlin et de Nice (1re div. française), et qui entraîne le Borussia Dortmund depuis deux ans et demi, courait jusqu'à la fin de la saison. Dortmund a été humilié 5-1 à domicile par Stuttgart samedi et glisse en cinquième position, hors des places européennes et provisoirement à cinq points de la tête.

(L'essentiel/afp)