Loeb et Elena victimes d'un accident mineur

Dès vendredi, Sébastien Loeb et son copilote Daniel Elena vont disputer le rallye WRC du Chili. Mercredi, lors d'une reconnaissance sur un parcours routier de cette 6e manche de la saison, l'équipage a subi un accident décrit comme «mineur», à bord d'une voiture utilisée pour leurs repérages.

«C'est un accident mineur sans conséquences graves», a affirmé auprès de médias locaux, Felipe Horta, le coordinateur de la course, interrogé par l'AFP. Le véhicule du duo français, qui court sous les couleurs de Hyundai, est entré en collision avec un camion dans le sud du Chili, «sur l'autoroute de la Madera».

Sebastien Loeb and Daniel Elena had a crash today during their Recce! #CopecRallyChile #WRC pic.twitter.com/xXe3UOXzOK— Sophia (@sophia_wrc) May 8, 2019

Sur les réseaux sociaux, le pilote de 45 ans et son coéquipier d'un an son aîné ont été prompts à calmer tout le monde. «Rassurez-vous, tout va bien, a publié Loeb sur son compte Twitter. C'est arrivé sur le routier. Un camion arrivait en contresens et nous l'avons heurté. Rien de grave. On continue la journée comme prévu!». De son côté, Elena a même partagé une courte vidéo depuis sa place de copilote dans l'habitacle de leur bolide de course. «Le camion s'est mis en travers et on n'a pas pu s'arrêter, mais on va très bien. Nous, on continue les "recos" au Chili et on vous tiendra informés».

Rassurez-vous, tout va bien. C'est arrivé sur le routier. Un camion arrivait en contre sens et nous l'avons heurté. Rien de grave. On continue la journée comme prévu ! #WRC #HMSGOfficial #RallyChile— Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) May 8, 2019

Cette saison, le tandem Loeb/Elena ne dispute que certaines épreuves en WRC. Il n'avait ainsi pas participé au rallye d'Argentine, à la fin du mois dernier. Du fait de ses absences, il ne peut se mêler à la lutte pour le titre mondial, qui devrait une nouvelle fois se jouer entre le Français Sébastien Ogier, le Belge Thierry Neuville et l'Estonien Ott Tänak.

(L'essentiel/sc/afp)