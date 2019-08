La voie royale pour le F91 en Ligue Europa?

Un club estonien, Nomme Kalju, au troisième tour. Puis un club arménien (Ararat-Armenia) ou géorgien ( Saburtalo) lors des barrages...Le F91 semble avoir hérité du meilleur tirage possible sur la route de la phase de poules de la Ligue Europa. Beaucoup plus abordable en tout cas que celui de l'an dernier, où les Polonais du Legia Varsovie et les Roumains de Cluj semblaient être des montagnes infranchissables avant les deux exploits dudelangeois.

Le champion du Luxembourg y croit donc plus que jamais. Et comme la saison dernière, il cherche à mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. Le nouveau manager Emilio Ferrera a ainsi fait tourner son effectif pour l'ouverture du championnat dimanche dernier face à Muhlenbach. Malgré une première période compliquée, son équipe est parvenue à rester dans une spirale positive avec un succès 3-1.

Gérer son statut de favori, c'est toute la difficulté qui attend la formation dudelangeoise, dès ce soir, à domicile, face à Nomme Kalju, un club plus inexpérimenté au niveau européen et seulement sacré pour la deuxième fois champion d'Estonie cette année . «Tout le problème consiste à ne rien prendre à la légère. On doit être à bloc, surtout qu'on a peut-être un autre statut maintenant» a prévenu dans Le Quotidien le capitaine Tom Schnell, l'un des rares rescapés de l'épopée de l'an dernier.

(pdf/L'essentiel)