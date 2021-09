Pour aller à Bruges, le PSG a pris un vol de 20 minutes

Mardi vers midi, l'avion privé du Paris-Saint-Germain et ses stars s'est posé sur le tarmac de l'aéroport d'Ostende. Un déplacement d'une vingtaine de minutes, où l'attendait son bus, qui avait fait le trajet à vide, par la route. Une décision qui a provoqué quelques critiques en Belgique.

«Le club a explosé son empreinte écologique lors de son déplacement belge. Paris-Ostende, soit 311 km en 20 minutes en avion alors qu’un Paris-Bruges en bus fait 292 km en 3h11 dont 2h41 sur autoroute. On ergote? Non, on vit dans la réalité des gens, des fans de foot et du PSG​», s’est insurgée Béatrice Delvaux, éditorialiste du journal Le Soir.

Rappelons qu'en 2019, l'équipe de Bruges s'était déplacée dans la capitale française de la même manière...

"Ce Paris-Ostende en avion, c’est un petit coup de canif dans la planète et une anecdote pour la galaxie du foot. Mais à l’heure de la responsabilisation écologique, c’est un carton rouge pour le PSG et sa bulle de 22 joueurs" écrit @lesoir. — Antoine Maes (@AntoineMaes) September 15, 2021

Sérieux ?!



Vous avez pris l’avion pour faire les 300 km qui séparent Paris de Bruges ?!



« Ne plus toucher Terre » devrait définitivement devenir votre devise @PSG_inside #CLUPSG https://t.co/L0OEo4ScwW — Natetfa (@Natetfa) September 14, 2021

(L'essentiel)