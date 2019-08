Le Progrès s'offre Dudelange et passe leader

Pour le F91, le dilemme était terrible à trois jours d'un match capital en barrage de qualification de la Ligue Europa face à l'Ararat Armenia (défaite à l'aller 2-1): Ménager les cadres en prenant le risque de laisser le Progrès s'offrir sept longueurs d'avance après quatre journées de BGL Ligue (un match de moins pour Dudelange) ou mettre en danger le rêve d'une très lucrative épopée européenne.

Le coach Emilio Ferrera a choisi un entre-deux pour ce choc en championnat. Une équipe A' plutôt qu'une équipe B avec tout de même Joubert, Schnell et Natami sur la pelouse puis Sinani entré à la pause. Mais cela n'a pas suffi. Dans une belle ambiance de soirée estivale et devant 2100 spectateurs, Dudelange s'est incliné (2-0) au stade Jos-Haupert.

Le Progrès double la mise

Imprécis en début de match, le Progrès a pourtant trouvé l'ouverture dès la 9e minute. À la suite d'un corner, le centre de Laterza retombait sur la tête de Françoise et roulait dans le but d'un Joubert surpris. Sans véritablement briller, les hommes de Roland Vrabec préservaient leur avantage face à une équipe Dudelangeoise timide au milieu du terrain, en manque d'idées et incapable se montrer dangereuse.

Au retour des vestiaires, Sinani entrait en jeu et Dudelange combinait mieux. Mais c'est le Progrès qui doublait la mise à la 55e (2-0). Parfaitement lancé par De Almeida, Françoise centrait pour Mmaee qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but de Joubert. Assommé, le F91 tentait de relever la tête mais le gardien du Progrès Sébastien Flauss passait décidément une soirée bien tranquille. Et Natami, frustré, était exclu à la 89e pour un second carton jaune. Après cette seconde défaite en trois matches, Dudelange pointe à une très inhabituelle 11e place à sept points du Progrès et de Differdange leaders (4 matches). Il s'agira pour le F91 de se qualifier jeudi en Ligue Europa, pour que son pari n'ait pas été vain.

Réaction :

Mayron De Almeida (Progrès): «Il fallait gagner et on a réussi à le faire c'est bien. On recolle devant. C'est toujours mieux de mettre Dudelange à distance. Mais on sait qu'ils ont l'Europe à jouer. Ils y consacrent beaucoup d'énergie. On a fait notre boulot. On voulait gagner ce match absolument. La possession du ballon variait beaucoup. On a réussi a marquer quand il le fallait. Je ne pense pas qu'on ait fait un énorme match. Mais la semaine dernière au Racing c'était un peu la même chose et on avait pas gagné. Le principal c'est la victoire».

(Nicolas Martin/L'essentiel)