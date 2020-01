Metz remporte le derby contre Strasbourg

C'est une victoire poussive, mais une victoire importante dans la course au maintien que les Grenats ont enregistré samedi (1-0), lors de la 20ème journée de Ligue 1. Qui plus est face à Strasbourg, leur rival dans le Grand Est, une équipe bien mieux classé également.

Une seule action a été nécessaire: un corner parfaitement tiré par Adama Noss Traoré et repris de la tête par Habib Maïga. Malgré un arrêt exceptionnel, Sels a repoussé dans les pieds de John Boye, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (68e).

Un but bien heureux, pour la seule véritable occasion des Messins dans une rencontre bien terne jusqu'alors. Une possession stérile, peu d'idées et des Strasbourgeois plus dangereux, Metz a connu quelques difficultés dans le jeu. Et leur adversaire a été plus dangereux par séquences...

Deux grosses occasions en fin de match

Timorés jusqu'à l'ouverture du score, les Alsaciens ont ensuite fait le siège du but messin. Mais Oukidja, auteur d'un arrêt de grande classe à la 86e, permettait aux siens de conserver leur précieux avantage.

Vexés, les Strasbourgeois ont un peu perdu leurs nerfs en fin de partie. Une partie qui aurait pu été pliée avant les arrêts de jeu si Diallo et Boulaya n'avaient pas raté deux grosses occasions. Qu'importe, l'essentiel était la victoire. Metz n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis le 19 octobre et un match à domicile contre Nantes.

C'est terminéééé ! Grâce à un but de @johnboye25, le #FCMetz renoue avec le succès et remporte le derby du Grand Est face à @RCSA (1-0) ! Elle fait énormément de bien celle-ci !



