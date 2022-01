Sadio Mané sauve le Sénégal en toute fin de match

Lundi 10 janvier

Le Sénégal à la dernière seconde

Les crocs élimés par le Covid et onze absences, les Lions de Teranga ont mollement mâchouillé les «Warriors» du Zimbabwe avant de les croquer sur un penalty consécutif à une main de Kelvin Madzongwe sur une frappe de Pape Gueye. L'arbitrage vidéo a confirmé la sanction, et Sadio Mané n'a pas raté l'occasion d'un contrepied parfait d'éviter aux siens des débuts ratés (90e+7). Même privés de onze joueurs,les Lions avaient de la marge, théoriquement, pour digérer les Zimbabwéens.

Il leur manquait certes leurs deux premiers gardiens, Édouard Mendy et Alfred Gomis, ou leur chef de défense, Kalidou Koulibaly. Mais la défense n'a pas été beaucoup sollicité, et Seny Dieng, de Queens Park Rangers, le troisième gardien, a assuré.

96:18 - Le penalty de Sadio Mané après 96 minutes et 18 secondes pour le Sénégal est le but victorieux le plus tardif en temps réglementaire lors de la CAN depuis celui de Bruno Zita, après 96 minutes et 55 secondes pour le Gabon contre le Maroc en 2012. Sang-froid. pic.twitter.com/ihdf0UsUhi — OptaJean (@OptaJean) January 10, 2022

Et puis le Zimbabwe aussi a des soucis, arrivé à la CAN sans deux de ses vedettes, Marsall Munetsi (Stade de Reims) et Marvelous Nakamba (Aston Villa), blessés, et avec le Lyonnais Tino Kadewere sur le banc.

Les Lions ont eu les meilleurs occasions, mais se sont montrés trop maladroits devant la surface et une défense zimbabwéenne bien organisée. Ils ont eu trop tendance à s'en remettre systématiquement à la star Sadio Mané. C'est tout de même ce dernier qui les a libérés.

Dimanche 9 janvier

Le Cameroun débute sa CAN par une victoire

Ouverture réussie. Le Cameroun a commencé sa Coupe d'Afrique (CAN) à domicile en renversant le Burkina Faso (2-1), grâce à deux penalties de son capitaine, Vincent Aboubakar. Le rugissement final du stade d'Olembé ressemblait à un ouf! Les Lions indomptables avaient suffisamment de marge sur les Étalons, diminués par le forfait de cinq joueurs touchés par le Covid tardivement, l'avant-veille du match d'ouverture de la 33e CAN. Favori logique, pays organisateur et cinq fois vainqueur, le Cameroun n'a pas donné une leçon, mais pu compter sur le sang-froid de Vincent Aboubakar a fait rugir deux fois le stade d'Olembé: un penalty à gauche, un à droite. L'essentiel pour le Cameroun était assuré.

(L'essentiel)