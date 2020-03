Mitchell n'a pas digéré l'attitude de Gobert

C'est l'annonce du test positif de Rudy Gobert qui a précipité l'interruption de la saison en NBA. Avant que le Français ne soit officiellement infecté, il avait nargué les journalistes en touchant leurs micros après les interviews. Dans le vestiaire, son attitude désinvolte avait été critiquée après l'annonce de sa maladie.

Contaminé à son tour, Donovan Mitchell a visiblement eu de la peine à passer outre l'attitude de son coéquipier. Rien ne dit que Rudy Gobert a infecté Donovan Mitchell, évidemment.

«Tu peux te sentir bien et tout de même être malade»

Mais son comportement n'a pas été à la hauteur comme il l'a écrit sur son compte Instagram: «Nous sommes tous en train de prendre conscience de la gravité de la situation et j'espère que les gens vont continuer de s'éduquer, afin de réaliser qu'ils doivent se comporter de manière responsable pour leur propre santé et pour le bien-être des autres».

Actuellement en quarantaine, Mitchell a été interviewé par la chaîne ABC pour l'émission «Good Morning America». Il avoue être en bonne santé et n'avoir aucun problème: «Si je devais jouer une série de play-offs en sept matches, je serais prêt, a-t-il souri. Mais c'est peut-être ça le plus grave. Tu peux te sentir bien et tout de même être malade.» Questionné sur Rudy Gobert, le jeune joueur n'a plus eu envie de rire. «Pour être honnête, il m'a fallu un certain temps pour me calmer. J'ai lu et entendu ce qu'il a dit. Je suis content qu'il aille bien, je suis content d'aller bien». Visiblement point de contact entre les deux hommes ou d'excuses acceptées.

(L'essentiel)