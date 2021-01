La formation 4Elements intègre la Belgian League

Déjà bien insérée sur «Counter-Strike», 4Elements souhaite désormais se faire une place dans «League of Legends», le jeu le plus populaire de la scène e-sportive. Pour y parvenir, la structure luxembourgeoise a été intégrée à la Belgian League, la principale compétition de «League of Legends» en Belgique où elle battra le fer avec cinq autres formations lors de deux phases de dix matches, à raison d'une rencontre par semaine. À la fin de chaque phase, les quatre équipes de tête joueront des play-offs. La formation qui remportera chaque phase pourra jouer les qualifications des European Masters, la deuxième compétition la plus importante sur «League of Legends» en Europe.

À la Belgian League, 4Elements sera représentée par une équipe assez jeune composée de deux Néerlandais «Atlas» et «Psclly», deux Polonais «Mis» et «Xcharm» et un Hongrois «Frenzy». L'escouade sera managée par «Limpix», un ancien joueur néerlandais.

«C'est difficile de pouvoir évaluer notre niveau, mais je pense que nous avons une équipe compétitive. Nous aimerions pouvoir prétendre au podium sur le premier segment et ensuite jouer la gagne sur le second», avance Joe Hoffmann, un des managers de 4Elements.

(L'essentiel/Nicolas Grellier)