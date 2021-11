Steven Gerrard nouvel entraîneur d'Aston Villa

Steven Gerrard est de retour en Premier League, mais dans le costume d'entraîneur. «Le conseil d'administration d'Aston Villa est ravi d'annoncer la nomination de Steven au poste d'entraîneur», a indiqué jeudi le club actuellement 16e du Championnat d'Angleterre. Ancien joueur emblématique de Liverpool et de la sélection anglaise, Gerrard, 41 ans, entraînait depuis 2018 les Glasgow Rangers.

Gerrard «a pris une décision courageuse en testant ses capacités dans l'environnement intense et à forte pression» du championnat d'Ecosse, «et cela a attiré notre attention», de même que "son expérience en Europe", ajoute Aston Villa dans son communiqué.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. ????