Les athlètes luxembourgeois espionnés à Pékin?

Les skieurs luxembourgeois Matthieu Osch et Gwyneth ten Raa, qui se rendront samedi à Pékin, devront-ils utiliser des téléphones temporaires? La question a été soulevée, jeudi, par les députés Déi Greng Marc Hansen et Chantal Gary et adressée au ministre des Sports. Elle fait suite aux craintes de plusieurs comités olympiques, dont celui des Pays-Bas, d'Allemagne ou encore de Belgique, qui ont conseillé à leurs athlètes de ne pas emporter leurs téléphones et ordinateurs personnels, pour se protéger de potentielles cyberattaques.

La semaine dernière, le laboratoire de recherche canadien Citizen Lab, spécialiste des questions de cybersécurité, avait annoncé avoir identifié plusieurs failles dans l'application «MY2022» que doivent utiliser les dizaines de milliers de participants attendus aux Jeux. Pour Citizen Lab, le manque de protection des données signifie que des pirates peuvent potentiellement avoir accès à des informations personnelles d'utilisateurs.

Un chercheur en cybersécurité démontre que les téléphones portables des athlètes et officiels étrangers arrivés en Chine pour participer aux JO d'Hiver de Pékin sont espionnés par le biais de l'application imposée à tous les participants. Les conversations sont même enregistrées. https://t.co/nHipXJ9TNI — Yann Rousseau (@yannsan) January 27, 2022

Cette appli doit être utilisée notamment pour contrôler le statut sanitaire des participants qui resteront dans la bulle mise en place par Pékin, pour éviter la transmission du Covid-19 au reste du pays. «Nous savons que certaines applications ne seront pas accessibles mais nous n'avons pas reçu de consigne particulière pour l'instant», confiait Matthieu Osch, jeudi.

Le Royaume-Uni va fournir des téléphones

«On nous a dit qu'on pourrait peut-être avoir un certain accès dans le village olympique» a-t-il ajouté. Le Comité international olympique a en effet annoncé que les participants aux Jeux de Pékin auraient accès à un Internet non censuré grâce au réseau Wi-Fi et à leur carte SIM fournie par l'opérateur China Unicom.

«Nous avons rappelé à tous les membres du Team Canada que les Jeux olympiques présentent une opportunité unique pour la cybercriminalité», a fait savoir le comité olympique canadien, précisant avoir invité ses athlètes à la plus grande vigilance. Le Royaume-Uni fournira, quant à lui, des téléphones à ses athlètes qui en feraient la demande et l'Australie a dit qu'elle mettrait son propre Wi-Fi à disposition.

