Etzella rejoint les Pikes en finale de la Coupe

Après la qualification des Musel Pikes face à Esch samedi (81-76) dans une salle archicomble (2000 spectateurs), le tenant de la Coupe de Luxembourg, Etzella a décroché dimanche le second billet pour la finale en dominant la Résidence, club de Nationale 2, devant 1500 spectateurs à La Coque (79-92).

Côté féminin Esch a écrasé le Telstar (87-27) pour rejoindre Grengewald tombeur samedi des Pikes (56-53). Sans complexe, la Résidence, leader de N 2 était pourtant bien entrée dans sa demi-finale. Présente au rebond notamment grâce à son international luxembourgeois passé par la D1 belge Xavier-Robert François, elle défendait becs et ongles son avance de départ de 10 points liée à l'écart de division.

Etzella en patron

Une mission accomplie avec brio à l'issue du premier quart temps bouclé sur le score de 28-17, après avoir mené 20-7. Mais dès le second quart, le manque de précision à longue distance des Walferdangeois, un peu de précipitation et une bien meilleure défense ettelbruckoise permettait aux coéquipiers de Kinney (22 pts) de revenir à 28-27.

Dès le milieu du deuxième quart, Ettelbruck était passé devant (30-32). Les hommes de Basic plus agressifs et expérimentés enfonçaient encore le clou pour arriver à la pause à 39-46. Le plus dur était fait pour les Ettelbruckois: doucher au plus vite l'euphorie walferdangeoise pour s'éviter un scénario fou.

Hausse de température

Sérieux, les champions du Luxembourg assommaient une Résidence bien timide au retour des vestiaires (46-60, 25e puis 46-68, 28e). Les coéquipiers de Jairo Delgado s'ouvraient des boulevards et trouvaient des tirs faciles dans une défense walferdangeoise aux abois. Ils attaquaient le dernier quart avec 22 points d'avance (51-73). Alors que le match perdait en intensité et que le public ettelbruckois songeait déjà à sa troisième finale de Coupe de suite, la Résidence de Kreps (15 points) s'enflammait et se rapprochait à 71-80.

Un frisson parcourait les échines nordistes et réveillait les fans de Walferdange. La température était montée mais les coéquipiers de Konen et Bivins partaient de trop loin. Et Polfer puis Harrel (32 points) jouaient les climatiseurs. Etzella aura sa finale. Ce sera face aux Musel Pikes, et il y aura du monde dans l'Arena de La Coque le 14 mars.

(Nicolas Martin/L'essentiel)