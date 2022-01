«Quand Ronaldo sera entraîneur, il comprendra»

Il n'est pas toujours facile de gérer l'égo d'une star comme Cristiano Ronaldo. Le coach de Manchester United le sait mais n'a pas hésité à remplacer le Portugais à la 73e minute du match face à Brentford (victoire 1-3 des Red Devils).

Mécontent de céder sa place à Harry Maguire, ce dernier a interrogé son entraîneur. «Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as remplacé?» a indiqué l'ancien coach du RB Leipzig, en conférence de presse.

Cristiano Ronaldo was absolute fuming when he was substituted by Ralf Rangnick at Brentford last night... pic.twitter.com/6dzqgum1uR — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2022

Avant d'apaiser la situation et de justifier son choix: «Ronaldo est un buteur et c'est normal qu'il veuille marquer des buts. Il revient tout juste de blessure. Nous menions 2-0 comme à Villa Park, et je voulais que nous soyons plus solides cette fois. C'était la bonne décision». D'autant plus que Man United joue un match important face à West Ham, samedi.

Et de préciser l'échange qu'il a eu avec «CR7»: «J’ai dit que je devais prendre la décision pour l'équipe, pour le club. Peut-être que dans quelques années, quand il sera entraîneur, il comprendra».

(L'essentiel)