Messi et Ronaldo réunis au FC Barcelone?

Les deux meilleurs joueurs de la planète – Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se partagent onze Ballon d’or – réunis dans la même équipe? Sérieusement? C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste Guillem Balague, qui avance que la Juventus cherche déjà à se séparer de CR7 pour des raisons financières.

Messi et Ronaldo à la pointe de l’attaque du Barça? Une perspective qui a de quoi faire saliver les fans du club catalan et sans doute enrager ceux de l’ennemi juré du Real Madrid, là où Cristiano Ronaldo a écrit les plus belles pages de sa légende entre 2009 et 2018 (quatre fois vainqueur de la Champions League avec le Real), avant de passer à la Juventus il y a deux ans.

Ronaldo ou Dybala

Le journal anglais The Guardian avance de son côté que la Juventus devra choisir entre conserver CR7 ou Paulo Dybala, et que la Vieille Dame ne serait plus en mesure d’assumer les salaires de ces deux joueurs, en particulier celui du Portugais, qui touche plus de 33 millions de francs suisses à Turin.

Encore sous contrat avec la Juventus pour les deux prochaines saisons, Ronaldo n’a en tout cas jamais laissé sous-entendre qu’il pourrait quitter le championnat italien avant la fin de son bail. Et le Barça, dans toute cette histoire? Le journal anglais souligne toutefois que le club catalan, durement touché économiquement par la crise du Covid-19, n’aurait sans doute pas les moyens de payer les deux meilleurs joueurs de la planète.

Et puis surtout, Messi et Ronaldo, en concurrence depuis près de quinze ans, auraient-ils vraiment envie de jouer dans la même équipe?

(L'essentiel)