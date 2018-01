Roger Federer, l'inusable champion

Géant du tennis avec ses vingt titres majeurs, le dernier remporté dimanche à l'Open d'Australie, Roger Federer est aussi un phénomène de longévité, toujours au sommet à 36 ans et demi et en passe de battre encore une fois tous les records. Il n'y a qu'un champion du passé qui lui résiste dans le domaine de la durée, l'Australien Ken Rosewall, joueur des années 1950 à 1970.

A 36 ans et 173 jours, Roger Federer est le deuxième vainqueur le plus âgé (Rosewall 37 ans) et le deuxième finaliste le plus vieux (Rosewall près de 40 ans) en Grand Chelem. L'écart qui sépare son premier titre de son dernier, 14 ans et demi depuis Wimbledon 2003, est également le deuxième le plus grand de l'histoire (Rosewall 19 ans). Rien ne dit, bien sûr, que le Bâlois ne dépassera pas ces chiffres aussi, lui qui détient déjà plusieurs records liés à la durée, comme celui des 72 tournois du Grand Chelem disputés ou celui des quatre gagnés après l'âge de trente ans (à égalité avec Rosewall et Rod Laver).

(L'essentiel/nxp/afp)