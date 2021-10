Guardiola et Di Maria cités dans les Pandora Papers

Plusieurs personnalités publiques et politiques apparaissent dans les révélations des Pandora Papers, qui commencent à être publiés au début de ce mois d’octobre. Naturellement, le milieu sportif n’en est pas épargné, comme le révèlent les médias espagnols «El Paìs» et «La Sexta».

Le nom de l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, apparaît dans les révélations. Selon «El Paìs», certaines pratiques douteuses avaient été mises en place à la fin de sa carrière de joueur, lorsqu’il s’était engagé à Al Ahly au Qatar entre 2003 et 2005.

EXCLUSIVE #PandoraPapers | Pep Guardiola held a bank account in Andorra until 2012, using a tax amnesty to regularize the undeclared funds he held there. The account remained open during the four years he was manager at FC Barcelona soccer club https://t.co/EWRjNZsVZD