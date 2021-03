Le championnat féminin ne veut pas d'un nouveau 37-​​0

Trois jours après une défaite 0-37 face à Bettembourg, l'équipe du Progrès Niederkorn s'est retirée de la Ligue 1 dames avec un bilan d'un but marqué pour 125 encaissés. C'est le plus gros symptôme d'un championnat déséquilibré, où les matches gagnés par plus de dix buts d'écart sont monnaie courante.

«Ça peut dégoûter des filles du foot, souligne Bruno Pereira, entraîneur d'Hesperange, 89 buts encaissés en 14 matches. Ce n'est pas évident de tenir le coup. Pour moi, quand une équipe met 15 ou 20 buts, c'est un manque de respect». Chez les candidats au titre, on justifie cette attitude sans pitié par le besoin de soigner sa différence de buts. «On n'a pas d'autre choix que de jouer à fond», souffle Alexandre Luthardt, coach du leader, le RFCU.

«Donner la chance à tout le monde d'évoluer à son niveau»

«Si on levait le pied, ce serait aussi se moquer d'elles, glisse José Marin, sur le banc de Bettembourg lors du 0-37 face au Progrès. Mais nous non plus on n'apprend rien dans un match comme ça». Pour éviter ces écarts de niveau abyssaux, les clubs pourraient être tentés de réduire le nombre d'équipes, passé à 14 cette saison.

«Je serais favorable à donner la chance à tout le monde d'évoluer à son niveau, estime Carine Nardecchia, présidente de la commission dames à la Fédération luxembourgeoise de football (FLF). Ce serait plus équitable et mieux pour tout le monde au niveau psychologique. Là, des joueuses talentueuses peuvent être démoralisées». Une réunion pour évoquer le problème doit se tenir en avril.

(Tom Vergez/L'essentiel)