Gareth Bale met encore plus le feu au Real Madrid

Le torchon brûle encore plus fort entre Gareth Bale et le Real Madrid. Voilà qui n'est pas sans inquiéter à la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam, mardi soir, ce d'autant plus que les quotidiens madrilènes évoquent clairement une scission entre le vestiaire et l'entraîneur Santiago Solari.

Dans la ligne de mire, on trouve une fois de plus Gareth Bale. L'attaquant gallois s'était mis en évidence il y a huit jours en refusant de célébrer un penalty qu'il venait de transformer et en repoussant clairement son coéquipier Lucas Vazquez venu le féliciter. Deux défaites en autant de Clásicos plus tard (0-3 en Coupe, 0-1 en Liga), la position de Bale s'est encore fragilisée - pour ne pas dire définitivement rompue.

Sous tension

Selon les quotidiens madrilènes, il y aurait une véritable scission entre le vestiaire et l'entraîneur Santiago Solari. Samedi, ce dernier a provoqué l'incompréhension de ses joueurs en prenant le parti de titulariser Bale, alors même que ses coéquipiers lui reprochent d'être absent de la vie d'équipe.

Le problème, c'est que l'attaquant gallois a traversé le match comme un fantôme. Remplacé à l'heure de jeu par Marco Asensio, Gareth Bale a été copieusement sifflé par une partie des socios de Santiago Bernabeu. Après avoir passé quelques minutes en tribune à côté de Marcelo, il aurait rejoint directement les vestiaires, puis serait rentré chez lui sans même attendre la fin du match.

Gareth Bale 'left the Bernabeu before El Clasico ended' after being jeered https://t.co/oKDaeSA5xepic.twitter.com/lXD5EE90Y7– Mirror Football (@MirrorFootball) 4 mars 2019

