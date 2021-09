Bottas chez Alfa Romeo, Russell pour le remplacer?

Cinq jours après le départ de Kimi Räikkönen, qui a annoncé la fin de sa carrière, Alfa Romeo a annoncé la signature pour les prochaines saisons de son compatriote Valtteri Bottas. Arrivé en F1 en 2013 chez Williams, le pilote de 32 ans avait décroché la quatrième place du championnat du monde 2014.

En un peu plus de quatre saisons et demie chez Mercedes, Bottas compte aujourd'hui dix-sept pole positions, neuf victoires et cinquante-quatre podiums. Doit désormais suivre l'officialisation de son remplacement chez les Flèches d'argent par le Britannique George Russell, 23 ans, en provenance de Williams, futur équipier du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Breaking news! @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn

I would like to thank @MercedesAMGF1 for the 5 years together. We have achieved quite some things, that I will never forget. And hey, we have still this season to Win! Let’s get it https://t.co/2LOhwh1teb#VB77 @F1 pic.twitter.com/iMJljyTNNc