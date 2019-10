Un joueur fait son coming out à la TV

#Danish ice hockey goalie Jon Lee-Olsen is the first male professional ice hockey player in #Denmark to come out as LGBTQ+! #Copenhagen will be welcoming athletes of all genders, sexualities and ethnicities to @Cph2021 where #WorldPride and the #Eurogames are held! pic.twitter.com/fGVtRPbJTw — Denmark in UK (@denmarkinuk) October 6, 2019

Le fait est rare dans l'Histoire du hockey professionnel: un joueur en activité a opéré son coming out.

Le Danois Jon Lee-Olsen (27 ans), qui est le gardien n°2 de Rungsted, a révélé son homosexualité lors d'une entrevue accordée à la chaîne de télévision TV2. «Certaines personnes risquent de me provoquer et de me chahuter pendant que je joue. Je suis suffisamment mûr pour l'affronter. Mais le moment est venu de démontrer que l'on peut être gay et jouer au hockey sur glace. Cela a pris plus de temps que prévu, mais je suis maintenant prêt à me défendre et à défendre les autres».

Rungsted Seier Capital goaltender Jon Lee-Olsen has become the first male professional hockey player to openly come out as gay. ️‍ pic.twitter.com/CUBDaTBqJY — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) October 4, 2019

Avant lui, deux autres joueurs avaient rendu leur homosexualité publique: le Canadien Brendan Burke, un gardien qui joue dans les rangs universitaires. Et le Suédois Lars Peter Karlsson, qui avait été assassiné en 1995 à 29 ans. Son meurtrier avait affirmé que Karlsson l'avait dragué et n'avait été condamné qu'à huit ans de prison, une peine qui avait choqué la communauté gay de Suède.

Ailier des Capitals de Washington (NHL), le Danois Lars Eller a applaudi le courage de son compatriote: «C'est spécial. On peut dire cela de n'importe quel sport, mais le hockey sur glace a une culture très machiste, alors je pense que cela n'a pas dû être une décision facile pour lui. C'est très courageux».

En Ligue des champions, Lee-Olsen a disputé deux matches contre Zoug l'été dernier. Le club alémanique s'était imposé les deux fois (5-2 en Suisse et 5-0 au Danemark).

(L'essentiel)