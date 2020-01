Carton plein pour le Luxembourg à la Novotel Cup

Six matches, six victoires un seul petit set concédé. Pour le retour de la Novotel Cup à La Coque, après une pause en 2019, le Luxembourg a soulevé dimanche les deux trophées.

En reconstruction après pas mal de départs et en l'absence de Gilles Braas, Kamil Rychlicki ou Tim Laevert, une toute jeune équipe nationale masculine a rempli sa mission. Déjà assurée de gagner le tournoi après avoir terrassé l'Écosse et l'Angleterre (3-0) elle a fini le travail dimanche, devant plusieurs centaines de spectateurs, lors d'un match plutôt accroché face à l'Islande (3-0/ 26-24 28-26, 25-22).

«Ce n'était pas gagné d'avance»

«Au delà du score de 3-0, c'était une bagarre ce soir (dimanche). Ce n'était pas gagné d'avance. Je félicite mes garçons qui ont répondu présent. Je suis satisfait de la manière, de l'état d'esprit, a insisté le nouveau sélectionneur national Pompiliu Dascalu. Je savais que mon groupe avait un vrai potentiel. Il fallait que je le voie dans l'adversité et je ne suis pas déçu». «C'est une bonne base pour les prochaines campagnes abondait Le capitaine Chris Zuidberg. «Il y a eu beaucoup de sets accrochés. Le collectif a bien fonctionné. On a grandi comme équipe».

La marche suivante, en mai et juin en Silver League, sera bien plus haute face à la Lettonie (28e du classement européen) et la Grèce (18e) quand le Luxembourg est 35e et l'Islande et l'Angleterre 38e et 39e. Un peu plus tôt hier Les Luxembourgeoises avaient montré la voie. Après avoir terrassé l'Angleterre et l'Écosse (3-0), Les coéquipières de Nathalie Braas ont vaincu l'Islande (3-1, 25-15, 16-25, 27-25, 25-22).

