Le karaté au programme en Andorre en 2021

La 19e édition des Jeux de Petits États d'Europe (JPEE) se tiendra à Andorre en 2021. Ce sera la troisième fois, après 1991 et 2005, que cette principauté limitrophe de la France et de l'Espagne accueillera ce rendez-vous.

L'événement proposera un total record de 12 sports et 18 disciplines, qui risque de s'avérer coûteux pour les délégations. Celles-ci pourraient grimper à 165 sportifs. Le karaté, où le Luxembourg aura des atouts à faire valoir, et le basket 3 contre 3 (3x3), nouvelle discipline olympique, feront leurs grands débuts aux JPEE, tandis que le cyclisme (VTT et route), le taekwondo et la gymnastique y feront leur retour. Exit en revanche les boules et la pétanque.

Les disciplines aux Jeux de Petits États d'Europe 2021

• Athlétisme

• Natation

• Judo

• Cyclisme (Route, contre-la-montre, VTT)

• Tennis

• Tennis de table

• Taekwondo

• Basket-ball (indoor et 3x3)

• Tir (trap et air)

• Volley-ball (indoor et beach-volley-ball)

• Gymnastique (artistique et rythmique)



Tableau des médailles JPEE

1 LUX 26 27 23 76

2 CYP 21 25 16 62

3 ISL 19 13 22 54

4 MON 14 13 20 47

5 MNE 14 6 14 34

6 LIE 9 5 6 20

7 MLT 6 12 9 27

8 AND 3 4 11 18

9 SMR 1 4 6 11

(Nicolas Martin/L'essentiel)