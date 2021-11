L'Argentine de Messi valide son ticket pour le Qatar

À quatre journées de la fin, l’Albiceleste est sûre de terminer à l’une des quatre places qualificatives de la poule unique puisqu’elle compte douze points d’avance sur les deux équipes classées à la quatrième place qui offre le dernier accessit direct pour le Qatar: actuellement le Pérou et la Colombie.

Or, le Pérou et la Colombie s'affronteront lors de la prochaine journée, et seule une de ces deux équipes pourrait hypothétiquement dépasser l'Argentine. L'Equateur est actuellement troisième avec 23 points. Le Chili et l'Uruguay comptabilisent 16 points. La cinquième place offre une place en barrage intercontinental.

L’Argentine (8V, 5N) poursuit invaincue ces qualifications et avec 29 unités en 13 journées pointe à six longueurs du Brésil (11V, 2N) avec laquelle elle compte un match en moins.

L'Albiceleste, double championne du monde en 1978 et 1986, s'est toujours qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde, sauf en 1970 au Mexique, et n'a pas participé aux épreuves en 1938, 1950 et 1954. Finaliste en 2014, elle a été battue en 2018 en huitième de finale par la France, futur lauréat.

(L'essentiel/AFP)