Le ciel est tombé sur la tête des sportifs aux JPEE

Un seul match terminé. Voilà depuis le début des compétitions au Monténégro, mardi matin, le triste bilan du tennis lors des Jeux des Petits États d'Europe 2019. La faute à la pluie qui ne s'est presque jamais arrêtée plus d'une heure depuis l'arrivée des sportifs, dimanche. «C'est vraiment compliqué. Mais il n'y a pas le choix, il faut attendre. Nous devons rester prêts à tout moment». Les hommes du capitaine Gilles Muller n'ont toujours pas pu débuter la moindre partie dans ces Jeux. Et en attendant les courts laissent apparaître de plus en plus de flaques.

«Nous sommes des nageurs, nous sommes à l'aise avec l'eau», plaisantait pour sa part la nageuse luxembourgeoise, Sarah Rolko, croisée dans le village des JPEE à Bar. «L'eau est un peu froide, mais quand on est en mode course on ne pense plus à rien. C'est juste dommage que l'on ne puisse pas aller se baigner dans la mer après les compétitions. On croise les doigts d'ici samedi».

Le terrain de beach-volley est lui déjà en réfection pour éviter que trop d'eau n'y stagne. Contre vents et marées, les joueurs de pétanque s'obstinent au bord de la mer adriatique, dans des conditions dantesques. Une météo totalement inédite dans cette région touristique d'ordinaire baignée de soleil à cette période. Et un coup dur pour l'organisateur qui avait fait beaucoup d'efforts pour faire aussi de ces Jeux une belle publicité pour le tourisme au Monténégro. Dans des paysages magnifiques entre mer et montagne, il ne manque effectivement qu'un peu de soleil.

Tableau des médailles JPEE

1 LUX 5 6 5 16

2 MON 5 4 6 15

3 LIE 5 1 1 7

4 MNE 3 0 2 5

5 CYP 2 5 2 9

6 ISL 1 1 4 6

7 MLT 0 3 3 6

8 SMR 0 1 2 3

9 AND 0 0 2 2

(Nicolas Martin/ L'essentiel)