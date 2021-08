Sébastien Thill jouera la Champions League

Après Gerson Rodrigues avec le Dynamo Kiev et Christopher Martins avec les Young Boys, Sébastien Thill est le troisième joueur international luxembourgeois à avoir validé sa participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes avec le Sheriff Tiraspol (Moldavie). Opposés mercredi aux Croates du Dinamo Zagreb, les coéquipiers du plus âgé des frères Thill, titulaire dans l'entrejeu moldave, ont obtenu un match nul synonyme de qualification, après la large victoire du match aller (3-0).

L'histoire est belle pour l'ancien capitaine du Progrès Niederkorn et employé de la commune de Differdange, qui a découvert le monde professionnel il y a un an en rejoignant les Russes de Tambov (Première division). Faute de liquidités suffisantes, son club avait dû libérer le milieu de terrain gaucher, qui s'était engagé en janvier avec le futur champion de Moldavie, par lequel était également passé Gerson Rodrigues en 2019. Quelques mois plus tard, il va disputer, comme son compatriote, la phase de poules de la Champions League.

(L'essentiel/ng)