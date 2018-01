Arsenal éliminé par un club de Division 2

Arsenal, tenant de la Coupe d'Angleterre, a été éliminé dimanche au 3e tour de l'édition 2018, 4 buts à 2, par Nottingham Forest, ancien vainqueur de la Ligue des Champions qui évolue aujourd'hui en Division 2.

Nottingham Forest a ouvert la marque par Eric Lichaj (20e), trois minutes avant l'égalisation pour Arsenal de Per Mertesacker. Mais le même Lichaj, intenable, a doublé la mise (44e) puis un penalty de Ben Brereton (64e) a placé les Champions d'Europe 1979 et 1980 hors de portée, d'autant que Kieran Dowell a ajouté un 4e but, toujours sur penalty, à cinq minutes de la fin (85e). Danny Welbeck (79e) avait brièvement redonné l'espoir aux Gunners. Mais les 6e de Premier League ne sont pas parvenus ensuite à recoller dans la partie.

(L'essentiel/ AFP)