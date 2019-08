Tyson fume pour 40 000$ de marijuana par mois

La révélation a été faite dans le podcast animé par l'ancien boxeur et son collègue Eben Britton, ancien joueur de football américain. «Combien on fume par mois? Pour 40 000 dollars c'est ça? Oui, 40 000 par mois», a confirmé Tyson (53 ans) à son acolyte.

«On en produit 10 tonnes par mois au Ranch», a dit Britton, plaisantant à peine. Le ranch en question est le Tyson Ranch, la propriété de Mike Tyson dans laquelle il cultive de la marijuana.

«J'ai combattu pendant 20 ans, et mon corps a été mis à rude épreuve»

L'ancien boxeur et son partenaire ont lancé Tyson Holistic Holdings en 2016 et sont actifs dans la vente de marijuana. Tyson a également mentionné que son ranch vend toute sortes de produits dérivés du cannabis et qu'il compte en faire une attraction touristique une fois les travaux terminés.

«J'ai combattu pendant 20 ans, et mon corps a été mis à rude épreuve, détaille Tyson. J'ai subi deux opérations et je prenais de la marijuana pour calmer mes nerfs, et la douleur s'en allait... Mais avant, on me donnait d'autres trucs, et ça m'a détruit».

Dans sa carrière, Tyson a disputé 58 combats (50 victoires). Il détient toujours le record du plus jeune champion du monde des poids lourds (20 ans).

