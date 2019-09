«Anthoine était un copain, j'ai voulu gagner pour lui»

L'essentiel: Comment avez-vous vécu ce succès?



Dylan Pereira: C'était très spécial. Spa, c'est ma course préférée, la plus proche de chez moi. Beaucoup de copains, de sponsors étaient là. J'ai réussi la pole et j'ai su protéger ma position après une grosse bataille. La victoire à Hockenheim en juillet a été un déclic. Depuis, je suis plus fort mentalement.



Le week-end a été marqué par l'accident qui a coûté la vie en F2 à Antoine Hubert…



J'ai regardé le 1er tour de la F2 juste à cet endroit puis je suis retourné à la zone d'hospitalité. C'est là que j'ai appris l'accident. Je n'ai su qu'après que c'était Anthoine, un copain. En voyant les images, j'ai tout de suite compris qu'il lui aurait fallu beaucoup de chance... J'ai voulu gagner pour lui.



Quels liens aviez-vous?



Nous avons roulé ensemble en karting, en Formule Renault... On se parlait à chaque fois qu'on se croisait. C'était un très bon pilote et un gars que j'appréciais.



Comment revenir en piste le lendemain?



Quand on roule, on est pro et concentré. Mais j'y ai beaucoup pensé, avant et après. Tout était plus calme dans le paddock. J'ai porté un brassard noir pour lui. Même sur le podium, l'heure n'était pas aux effusions de joie.



Cela rappelle les dangers du sport auto…



Cela montre que les pilotes risquent tout le temps leur vie pour amuser les gens. Et cela même si les voitures sont plus sécurisées qu'avant



Avez-vous peur?



En pilotant, on prend des risques. On les calcule. Le reste personne n'y peut rien. Il faut faire ce que l'on aime et si cela se passe ainsi, on ne peut rien y changer.

(Recueilli par Nicolas Martin/L'essentiel)