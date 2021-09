Gerson Rodrigues prêté à Troyes en Ligue 1

Gerson Rodrigues va découvrir la Ligue 1. L'attaquant international luxembourgeois (36 sélections) est prêté une saison au club de Troyes par le Dynamo Kiev, annonce mercredi matin, le club du Grand Est. Le club français est actuellement dernier du championnat, avec un point en quatre matches.

Le joueur de 26 ans, actuellement avec l'équipe nationale pour disputer les éliminatoires du mondial 2022, va connaître son sixième pays étranger, après les Pays-Bas (Telstar), la Moldavie (Sheriff Tiraspol), le Japon (Jubilo Iwata), l'Ukraine (Dynamo Kiev) et la Turquie (Ankaragücü).

En un an et demi, Gerson Rodrigues a joué 59 matches et marqué 9 buts avec le club ukrainien. La saison passée, il a disputé la Champions League avec son club champion d'Ukraine. Une compétition que le club ukrainien jouera une nouvelle fois cette saison, dans un groupe composé du Bayern, du FC Barcelone et de Benfica. Gerson Rodrigues pourrait faire ses grands débuts avec son nouveau club... à Metz, lors de la cinquième journée de Ligue 1, le dimanche 12 septembre (15h).

???????????????????????? ????????????????????????????????????

L’ESTAC et le @Dynamokyiv se sont entendus sur le prêt avec option d’achat pour la saison 21/22 de l’attaquant international luxembourgeois !

Bienvenue à Troyes @gerson7lux !

Plus d’infos https://t.co/0075f1ag24#Mercato #TeamEstac ⚪️ pic.twitter.com/wYCgoBNb6U — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 1, 2021

Жерсон Родрігес до кінця сезону буде виступати за «Труа»



Люксембуржець проведе сезон 2021/2022 у французькій Лізі 1. pic.twitter.com/gK52r8ARLR — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 1, 2021

