Le F91 proche du 3e tour de la Ligue Europa

Il y encore trois clubs luxembourgeois au 2e tour de la Ligue Europa. Mais de très loin, c'est Dudelange qui est le mieux placé pour se qualifier, comme la saison dernière, pour le 3e tour de la compétition. En tout cas, après sa victoire au match aller en Macédoine (1-2), le F91 a toutes les cartes en main pour y arriver. «Mais il ne faut pas se fier au résultat du match aller. Ce sera très compliqué pour nous à Josy-Barthel, car cette équipe de Shkendija joue vraiment très bien au football», insiste néanmoins Lehit Zeghdane, l'entraîneur-adjoint de Dudelange.

À Skopje, les champions de Macédoine avaient en effet largement dominé les débats. Et ce n'était que contre le cours du jeu que les Dudelangeois avaient réussi à faire la différence. Après l'heure de jeu, Bettaieb avait profité d'une bourde monumentale du gardien pour égaliser. Puis quelques minutes plus tard, Sinani transformait un penalty. Deux buts à l'extérieur et une victoire qui sont comptablement et psychologiquement un avantage considérable pour les champions du Luxembourg avant le retour.

Sauront-ils le gérer? Où perdront-ils le fil du match comme lors de la deuxième période du match aller face à La Valette en Ligue des champions (2-2)? Quoi qu'il en soit, malgré le vaste chantier suite à la bonne vingtaine de départs et au changement de coach, les supporters du F91 se mettent aujourd'hui à rêver d'une nouvelle épopée européenne. Et la perspective d'un troisième tour face aux Estoniens de Nomme Kalju, qui semblent largement à la portée des Dudelangeois, permet même au club d'envisager très sérieusement les barrages. On sait où cela les avait amenés la saison dernière...

(pdf/L'essentiel)